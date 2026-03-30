Lukaku | Non volterei mai le spalle al Napoli

Romelu Lukaku ha utilizzato i social media per parlare della propria condizione fisica e del mancato ritorno a Napoli. Ha affermato di non aver mai voltato le spalle alla squadra e ha voluto chiarire la propria situazione riguardo all’infortunio. La sua comunicazione arriva dopo settimane di voci e dubbi sulla sua partecipazione futura e sulla possibilità di un suo ritorno al club partenopeo.

“ Lukaku rompe il silenzio ecco tutta la verità sul mio infortunio Romelu Lukaku ha scelto i social per chiarire la propria situazione dopo i dubbi emersi negli ultimi giorni sul mancato ritorno a Napoli. L’attaccante belga ha spiegato di aver attraversato un periodo molto complicato, segnato da problemi fisici e personali, precisando di non essersi sentito bene nelle ultime settimane. Dai controlli svolti in Belgio è emersa un’infiammazione con presenza di liquido nella zona del flessore dell’anca, vicino alla cicatrice del precedente infortunio. Per questo ha deciso di proseguire la riabilitazione lontano dall’Italia, con l’obiettivo di tornare al 100% e rendersi di nuovo utile al Napoli e alla nazionale non appena sarà pronto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Lukaku: “Non volterei mai le spalle al Napoli” Articoli correlati Lukaku rompe il silenzio: «Non volterei mai le spalle al Napoli! Ecco tutta la verità sul mio infortunio» – FOTOUgarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate. Calcio Napoli, Lukaku chiarisce il caso Belgio: “Non volterei mai le spalle alla squadra”L'attaccante del Calcio Napoli chiarisce su Instagram la sua assenza dal ritiro azzurro: nuovi problemi fisici al flessore dell'anca lo hanno... LUKAKU torna a Castel Volturno e guardate cosa fa! Una raccolta di contenuti su Lukaku Non volterei mai le spalle al... Lukaku rassicura il Napoli: «Non potrei mai voltare le spalle»Dopo le polemiche sul mancato rientro a Castel Volturno, Romelu Lukaku chiarisce pubblicamente la sua posizione e ribadisce il legame con il SSC Napoli. L’attaccante belga ha scelto i social per spieg ... msn.com Lukaku 'non volterei mai le spalle al Napoli, ma devo stare bene'(ANSA) - NAPOLI, 30 MAR - Penso che molti di voi abbiano visto l'intervista che ho fatto a Verona. Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, mai. Non c'è niente che desideri di più che giocare e vi ... msn.com