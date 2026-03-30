Dopo settimane di discussioni e voci non confermate sul suo trasferimento, l’attaccante decide di parlare e di precisare di non aver mai abbandonato il Napoli. Le sue parole arrivano a seguito di diverse speculazioni riguardanti la sua fedeltà alla squadra, che aveva lasciato intendere di voler restare. La dichiarazione arriva in un momento in cui si attende ancora una risposta ufficiale sulla sua situazione contrattuale.

La mancata presenza alla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno aveva acceso interrogativi e tensioni nell’ambiente azzurro, anche alla luce dell’ultimatum lanciato dal club guidato da Aurelio De Laurentis. Lukaku, però, ha voluto spegnere ogni voce:nessuna rottura, nessun addio imminente. La sua permanenza in Belgio è legata esclusivamente a motivi fisici e personali. Nel suo lungo sfogo, il centravanti ha spiegato le ragioni dello stop: “Non mi sentivo bene fisicamente e dagli esami è emersa un’infiammazione al flessore dell’anca. Ho scelto di curarmi in Belgio per tornare al meglio.” Un problema che si inserisce in una stagione complicata, segnata anche da un dolore personale importante: la scomparsa del padre. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lukaku rompe il silenzio: “Non ho mai voltato le spalle al Napoli”

Articoli correlati

Lukaku rompe il silenzio: «Non volterei mai le spalle al Napoli! Ecco tutta la verità sul mio infortunio» – FOTOUgarte Juventus, osservato speciale all’Allianz Stadium: idea nuova della dirigenza se dovesse partire questo big in estate.

Lukaku: “Non volterei mai le spalle al Napoli”Lukaku: “Non volterei mai le spalle al Napoli” “ Lukaku rompe il silenzio ecco tutta la verità sul mio infortunio Romelu Lukaku ha scelto i social...

Tutto quello che riguarda Lukaku rompe

Temi più discussi: Lukaku parla e prova a spegnere il caso; ESCLUSIVA | Lukaku verso l'addio al Napoli: dove può andare e cosa rischia dopo la rottura con il club azzurro; La Milano-Sanremo che nessuno ha visto: tutti i ciclisti sbagliano strada e si scatena il caos; De Bruyne in difesa di Romelu Lukaku: A Napoli viene tutto amplificato.

Lukaku rompe il silenzio: Non potrei mai voltare le spalle al Napoli, ecco perché sono in BelgioRomelu Lukaku rompe il silenzio e offre il suo punto di vista sul caso che l'ha visto protagonista, in negativo, negli ultimi giorni. Questo il testo dell'ultima storia Instagram pubblicata dal centra ... msn.com

Lukaku rompe il silenzio sul caos col Napoli: Avete visto tutti la mia intervista a VeronaRomelu Lukaku esce allo scoperto e racconta tutta la verità sul caos che si è scatenato col Napoli per via della sua permanenza in Belgio: Penso ... fanpage.it

#Lukaku rompe il silenzio e spiega tutto: infortunio, riabilitazione e messaggio chiaro al #Napoli. Le parole del belga x.com

Attraverso una lunga storia Instagram, Romelu Lukaku rompe il silenzio e racconta la sua verità, spiegando i motivi che l'hanno spinto a restare in Belgio per proseguire la riabilitazione: "Ho avuto un altro problema, preferendo così di restare qui e curarmi. Cos - facebook.com facebook