Lukaku e il Napoli | addio pianificato per l’estate? Romano svela tutto

Romelu Lukaku sembra destinato a lasciare il Napoli al termine della stagione. L’attaccante belga ha un contratto fino al 2027 e riceve un ingaggio di oltre otto milioni di euro netti all’anno. La sua partenza potrebbe essere pianificata per l’estate, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. La situazione contrattuale e le richieste economiche rendono difficile trovare una soluzione di mercato.

Romelu Lukaku lascerà molto probabilmente il Napoli nella prossima estate. L’attaccante belga ha un contratto fino al 2027 con un ingaggio superiore agli 8 milioni netti annui, cifra che complica ogni soluzione di mercato. Romano ha fatto il punto dopo quanto successo nelle ultime ore. Lukaku: il Napoli accelera per la separazione in estate. Il club azzurro ha già deciso. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano, la priorità è liberarsi del pesante ingaggio dell’ex Inter e trovare un vice Hojlund sul mercato estivo. L’incontro avvenuto a Castel Volturno non cambia la strategia, anzi: la separazione resta l’obiettivo concreto, al di là dei confronti interni.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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