Romagnoli Lazio frattura insanabile! La promessa fatta all’Al-Sadd e i retroscena sull’affare sfumato | cosa accadrà in estate?

La trattativa tra Romagnoli e l’Al-Sadd si è conclusa con un fallimento, lasciando molti dubbi e tensioni tra il giocatore e la società biancoceleste. Dopo settimane di voci e negoziati, il difensore resterà a Roma almeno fino a giugno. I retroscena emergono chiaramente: la promessa fatta all’Al-Sadd non si è concretizzata, e ora si pensa già a come muoversi in vista della prossima estate. La frattura tra Romagnoli e la Lazio sembra insanabile, e il mercato di luglio potrebbe portare nuovi sviluppi.

Argomenti discussi: Romagnoli–Lazio, rottura totale: ma c'è ancora uno spiraglio; Lazio, è gelo totale tra Romagnoli e Maurizio Sarri: rottura insanabile; Romagnoli–Lazio, rottura totale: ma c'è ancora uno spiraglio; Lazio, caso Romagnoli: giocatore in rottura, vuole il Qatar. FLASH | Lazio, cessione Romagnoli: c'è la decisione definitiva!Cessione Romagnoli - Dopo diversi giorni di dubbi e tensioni, è arrivato il verdetto definitivo: la decisione sull'addio di Romagnoli alla Lazio! fantamaster.it Romagnoli–Lazio, rottura totale: ma c'è ancora uno spiraglioIl confronto tra Alessio Romagnoli e la Lazio è ormai diventato un vero e proprio braccio di ferro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, dopo giorni di tensioni e rimpalli di responsabil ... laziopress.it #Lazio, la decisione shock di #Romagnoli: #Lotito si era convinto, il retroscena x.com Lazio, colpo di scena: salta il trasferimento di Romagnoli all'Al-Sadd

