Lufthansa stanga i passeggeri | la tariffa Flex non è più flessibile arrivano penali fino a 2000 euro per le cancellazioni

Una compagnia aerea ha modificato le condizioni delle tariffe Flex, che ora prevedono penali fino a 2000 euro in caso di cancellazione. I passeggeri che scelgono questa opzione pagano un sovrapprezzo con l’aspettativa di poter annullare il viaggio facilmente, ma si trovano di fronte a trattenute che riducono drasticamente il valore del biglietto. La modifica delle regole ha suscitato reazioni tra chi aveva optato per questa soluzione.

Pagare un sovrapprezzo per garantirsi l’opzione di poter annullare un viaggio in caso di imprevisti, per poi scoprire che la trattenuta applicata dalla compagnia aerea azzera o decurta gravemente il valore del biglietto stesso. È il paradosso che si trovano ad affrontare i passeggeri del Gruppo Lufthansa (che comprende Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Ita, Discover e Swiss). Attraverso due distinte modifiche contrattuali, il colosso dell’aviazione ha infatti inasprito drasticamente le penali di cancellazione, svuotando di fatto il significato stesso della dicitura “ Flex ” (flessibile). I rincari sui voli europei: il caso Roma-Monaco.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lufthansa stanga i passeggeri: la tariffa Flex non è più flessibile, arrivano penali fino a 2000 euro per le cancellazioni Notizie correlate Leggi anche: Nuovo software Trenord riduce indennizzi: passeggeri costretti a rimborsi più bassi per ritardi e cancellazioni Pronto soccorso, arrivano i bonus: fino a 340 euro in più al mese per infermieri e sanitariLa Regione approva il piano da 19 milioni per il 2026 e sblocca gli arretrati del triennio precedente. Contenuti di approfondimento Settimana nera per Lufthansa: dopo i piloti si fermano anche gli assistenti di volo. Dettagli, cosa devono fare i passeggeriLufthansa ha messo in atto una sequenza di agitazioni che, tra il 13 e il 16 aprile 2026, sta mettendo sotto pressione una delle compagnie aeree più importanti d’Europa. Prima i piloti. Poi gli assist ... alphabetcity.it Sciopero piloti Lufthansa il 13 e 14 aprile: disagi in vista per i passeggeriSciopero in vista per i piloti aerei del gruppo Lufthansa il 13 e 14 aprile: disagi in vista per i passeggeri. missionline.it