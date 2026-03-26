La Giunta regionale ha approvato un piano di riparto che prevede bonus mensili fino a 340 euro per infermieri e sanitari impiegati nei pronto soccorso. L’accordo include anche gli arretrati relativi al triennio 2023-2025. Le risorse sono destinate al personale dipendente delle Aziende sanitarie e di altri enti del Servizio sanitario nazionale coinvolti in questo settore.

La Regione approva il piano da 19 milioni per il 2026 e sblocca gli arretrati del triennio precedente. De Pascale: "Un atto doveroso per chi garantisce il diritto alla salute nelle emergenze" La Giunta regionale ha approvato il piano di riparto che riconosce le indennità per l’anno in corso e i relativi arretrati per il triennio 2023-25 destinati al personale dipendente delle Aziende sanitarie e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale negli ambiti di Pronto soccorso. Viene così confermato l'impegno a riconoscere una valorizzazione economica a favore di chi opera in un settore strategico della rete dell’emergenza dell’Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Pronto soccorso, arrivano i bonus: fino a 340 euro in più al mese per infermieri e sanitari

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