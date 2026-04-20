Le tensioni nel Medio Oriente hanno portato alla sospensione dell’accordo tra l’Unione Europea e Israele, scatenando un appello affinché si tenga conto delle conseguenze per le famiglie italiane. Nel frattempo, i costi dell’energia continuano a salire, spinti dall’aumento del prezzo del petrolio dopo la chiusura dello Stretto di Hormuz. Questa situazione si riflette direttamente sulle bollette delle famiglie, che devono affrontare una crescita dei costi energetici.

L’aumento dei prezzi dell’energia, trainato dall’impennata del petrolio a causa della chiusura dello Stretto di Hormuz, pesa sempre di più sulle tasche delle famiglie italiane. A rilanciare il tema è Ek?, organizzazione internazionale di campaigning, che ha pubblicato oggi un annuncio pubblicitario sul Corriere della Sera. Accompagnato da una domanda: perché gli italiani stanno pagando il prezzo di una guerra che non hanno iniziato. Una questione centrale alla vigilia del Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea del 21 aprile, durante il quale si discuterà della sospensione dell’ Accordo di Associazione UE-Israele. La posizione dell’Italia potrebbe risultare decisiva per raggiungere la maggioranza necessaria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sospensione dell’accordo Ue-Israele, l’appello: “Le famiglie italiane pagano il prezzo di una guerra che non hanno iniziato”

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