Migranti schiaffo alla sinistra | per Bruxelles l’intesa Italia-Albania è in linea col diritto Ue FdI | che figuraccia Propaganda smentita

Bruxelles ha valutato che l’accordo tra Italia e Albania sui migranti rispetta le norme dell’Unione Europea. La posizione è stata comunicata ufficialmente, smentendo le critiche provenienti dalla sinistra italiana e da alcuni esponenti politici. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con commenti di chi definisce l’esito una figuraccia per determinati schieramenti politici. La propaganda contro l’intesa è stata quindi smontata dai fatti.

L'ennesimo castello di carte costruito dalla sinistra italiana ed europea per abbattere il modello Italia-Albania è crollato sotto il peso della realtà. La sentenza politica, ma soprattutto giuridica, arriva direttamente da Bruxelles: il protocollo siglato dal governo Meloni con Tirana è pienamente conforme al diritto comunitario. Di più. Per la Commissione Europea, «in linea di principio, il modo in cui il protocollo Italia-Albania viene attuato è in linea con il diritto Ue». Migranti, l'intesa Italia-Albania è ok per la Ue. Tanto che durante il briefing quotidiano con la stampa, il portavoce dell'esecutivo Ue, Markus Lammert, è stato categorico: «A rigore, il modo in cui il protocollo Italia-Albania viene attuato è in linea con il diritto Ue».