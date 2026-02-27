Migranti schiaffo alla sinistra | per Bruxelles l’intesa Italia-Albania è in linea col diritto Ue FdI | che figuraccia Propaganda smentita

Da secoloditalia.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bruxelles ha valutato che l’accordo tra Italia e Albania sui migranti rispetta le norme dell’Unione Europea. La posizione è stata comunicata ufficialmente, smentendo le critiche provenienti dalla sinistra italiana e da alcuni esponenti politici. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti, con commenti di chi definisce l’esito una figuraccia per determinati schieramenti politici. La propaganda contro l’intesa è stata quindi smontata dai fatti.

L’ennesimo castello di carte costruito dalla sinistra italiana ed europea per abbattere il modello Italia-Albania è crollato sotto il peso della realtà. La sentenza politica, ma soprattutto giuridica, arriva direttamente da Bruxelles: il protocollo siglato dal governo Meloni con Tirana è pienamente conforme al diritto comunitario. Di più. Per la Commissione Europea, «in linea di principio, il modo in cui il protocollo Italia-Albania viene attuato è in linea con il diritto Ue». Migranti, l’intesa Italia-Albania è ok per la Ue. Tanto che durante il briefing quotidiano con la stampa, il portavoce dell’esecutivo Ue, Markus Lammert, è stato categorico: «A rigore, il modo in cui il protocollo Italia-Albania viene attuato è in linea con il diritto Ue». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

migranti schiaffo alla sinistra per bruxelles l8217intesa italia albania 232 in linea col diritto ue fdi che figuraccia propaganda smentita
© Secoloditalia.it - Migranti, schiaffo alla sinistra: per Bruxelles l’intesa Italia-Albania è in linea col diritto Ue. FdI: che figuraccia. Propaganda smentita

Lavoro, buone notizie: salari su, Cig giù. Osnato (FdI): “Smentita la propaganda della sinistra”I dati sull’occupazione, con una crescita record in Italia da tre anni, fanno il paio con quelli sugli ammortizzatori sociale, in calo tendenziale, e...

Migranti, svolta e stretta Ue: l’Italia riapre all’AlbaniaL’Italia spinge sull’Albania dopo la svolta Ue: Bruxelles consente centri di rimpatrio per i migranti fuori Ue e vara regole più dure.

La notizia è accompagnata da contenuti correlati.

Temi più discussi: Migranti, lo schiaffo alla sinistra buonista: il 76% degli italiani chiede l’espulsione dei condannati; Crolla un'altra fake news della sinistra: i Cpr in Albania sono pieni di migranti. Lo dice il Pd...; Migranti lo schiaffo alla sinistra buonista | il 76% degli italiani chiede l’espulsione dei condannati; Migranti: 10 paesi UE chiedono di potenziare Frontex/ Pattuglie anche nei paesi di partenza.

migranti schiaffo alla sinistraSchiaffo ai buonisti: il 76% degli italiani vuole l’espulsioneIl sondaggio Swg fotografa una nuova Italia che ora pretende sicurezza e chiede che chi si è macchiato di qualche reato venga allontanato dal Paese ... msn.com

Migranti, Meloni: Il modello Albania funzionerà, piaccia o no alla sinistra(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2025 Il modello Albania, a cui molti altri Paesi europei guardano con grande interesse, funzionerà e ci aiuterà a ridurre ulteriormente i flussi irregolari ed ... quotidiano.net

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.