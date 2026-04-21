Lucumì provoca Conceicao durante Juve-Bologna | Spalletti impazzisce e va faccia a faccia col difensore

Durante la partita tra Juventus e Bologna, il difensore ha provocato l’allenatore avversario con un gesto durante uno scontro uno contro uno, applaudendo l’allenatore del team rivale. L’allenatore, presente in panchina, ha reagito visibilmente irritato e si è avvicinato al difensore, portandosi faccia a faccia con lui. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti allo stadio, suscitando discussioni tra i tifosi e i media sportivi.

Luciano Spalletti ha visto il gesto provocatorio di Lucumì che durante Juve-Bologna ha sfidato Conceicao facendogli un applauso mentre erano uno contro uno. L'allenatore bianconero non ci sta e a fine partita va a regolare i conti col difensore.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Juve Bologna: Lucumì stuzzica Conceicao, Spalletti lo vede e… Retroscena dallo Stadium, cosa è successodi Luca FiorettiJuve Bologna si arricchisce di un curioso episodio che ha fatto infuriare mister Spalletti, scatenando la reazione nei confronti del... Capotreno ucciso a Bologna, il killer Jelenic faccia a faccia col pmBologna, 5 febbraio 2026 – È durato poco più di mezz'ora l'interrogatorio di Marin Jelenic, presunto killer del capotreno Alessandro Ambrosio. Aggiornamenti e dibattiti Juve Bologna: Lucumì stuzzica Conceicao, Spalletti lo vede e… Retroscena dallo Stadium, cosa è successoJuve Bologna si arricchisce di un curioso episodio che ha fatto infuriare mister Spalletti, scatenando la reazione nei confronti del suo esterno ... juventusnews24.com Retroscena Juventus-Bologna, Lucumì stuzzica Conceicao. Spalletti lo vede e si infuria: la ricostruzione dei fattiCome rivelato da Bordocam in onda su Dazn, Lucumì, nel corso del secondo tempo di Juventus-Bologna, ha stuzzica Francisco Conceicao. Il difensore colombiano, quando il portoghese era ... tuttojuve.com