Lucumì provoca Conceicao durante Juve-Bologna | Spalletti impazzisce e va faccia a faccia col difensore

Da fanpage.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Juventus e Bologna, il difensore ha provocato l’allenatore avversario con un gesto durante uno scontro uno contro uno, applaudendo l’allenatore del team rivale. L’allenatore, presente in panchina, ha reagito visibilmente irritato e si è avvicinato al difensore, portandosi faccia a faccia con lui. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti allo stadio, suscitando discussioni tra i tifosi e i media sportivi.

Luciano Spalletti ha visto il gesto provocatorio di Lucumì che durante Juve-Bologna ha sfidato Conceicao facendogli un applauso mentre erano uno contro uno. L'allenatore bianconero non ci sta e a fine partita va a regolare i conti col difensore.🔗 Leggi su Fanpage.it

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