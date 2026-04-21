Durante la partita tra Juventus e Bologna, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione. Un giocatore del Bologna ha rivolto una provocazione all’allenatore avversario, suscitando la reazione immediata di quest’ultimo. L’episodio si è svolto nello stadio, coinvolgendo anche altri membri dello staff e attirando l’attenzione dei presenti. Nessuna delle parti ha fornito commenti ufficiali sull’accaduto.

di Luca Fioretti Juve Bologna si arricchisce di un curioso episodio che ha fatto infuriare mister Spalletti, scatenando la reazione nei confronti del suo esterno. La sfida tra Juventus e Bologna fa discutere per un episodio accaduto sul campo. Come rivelato da Dazn, nella ripresa si è verificato un momento di tensione: protagonista è stato Lucumì, che ha provocato Conceicao. Quando il portoghese si trovava in possesso del pallone, l’avversario ha iniziato a battergli le mani in segno di scherno. Un gesto che non è sfuggito a Luciano Spalletti. L’allenatore ha notato subito l’atteggiamento, andando su tutte le furie e riprendendolo. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO La tempestiva reazione non si è affatto limitata alla strigliata rivolta al difensore.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Bologna: Lucumì stuzzica Conceicao, Spalletti lo vede e… Retroscena dallo Stadium, cosa è successo

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