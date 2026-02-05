capotreno ucciso a bologna il killer jelenic faccia a faccia col pm

Marin Jelenic si presenta in Procura a Bologna alle 15.10, per il suo primo interrogatorio ufficiale. È l’unico sospettato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a colpi di coltello. Il 36enne croato, arrivato sotto stretta sorveglianza, dovrà rispondere alle domande del pm Michele Martorelli nel tentativo di fare chiarezza sulla notte del delitto.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Marin Jelenic è arrivato in Procura alle 15.10. Il 36enne croato, unico indagato per l'omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, di Anzola dell'Emilia, sarà interrogato nel pomeriggio dal pm Michele Martorelli. L’omicidio un mese fa. Proprio oggi è trascorso un mese dal delitto consumato in stazione, sul viottolo dell'area parcheggio riservata ai dipendenti ferroviari, mentre Ambrosio stava andando a incontrare un amico. Jelenic ha seguito Ambrosio per undici minuti, poi una sola coltellata, alle spalle, data con estrema violenza, che gli è stata fatale. La cattura a Desenzano dopo la fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La polizia ha arrestato a Desenzano del Garda Marin Jelenic, 36 anni, ricercato dal lunedì precedente per l’omicidio di Alessandro Ambrosio, capotreno ucciso nel parcheggio riservato al personale ferroviario a Bologna.

È stato identificato il sospettato dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna.

