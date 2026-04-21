Una società energetica ha lanciato un’offerta che permette di fissare il prezzo dell’energia elettrica per dodici mesi, evitando oscillazioni di costo nel corso dell’anno. Questa opzione consente ai consumatori di conoscere in anticipo l’importo da pagare e di pianificare meglio le proprie spese energetiche. La proposta si rivolge a chi desidera una maggiore stabilità nelle proprie bollette senza dover affrontare variazioni improvvise dei prezzi.

Bloccare il prezzo della luce per un anno, oggi, può fare la differenza tra una bolletta prevedibile e una piena di sorprese. È proprio su questo che punta la nuova proposta di Engie, che rilancia con una versione ancora più conveniente della sua offerta Energia PuntoFisso 12 Mesi. In un periodo in cui i costi dell’energia possono cambiare rapidamente, l’idea di sapere in anticipo quanto si spenderà ogni mese diventa sempre più importante, ma cosa significa davvero “ prezzo fisso ” e perché questa mossa può incidere sul risparmio? Il meccanismo è semplice: scegliendo questa offerta, il costo dell’energia resta bloccato per 12 mesi. Questo vale sia per la luce sia, eventualmente, per il gas.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Luce a prezzo fisso per 12 mesi: la mossa di Engie che può cambiare la bolletta (e farti risparmiare)

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