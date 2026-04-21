Lucca sceglie lo sport Il 14 maggio confronto all’auditorium SRomano

Il 14 maggio a Lucca si terrà un evento presso l’auditorium S. Romano, dedicato allo sport e alle sue possibilità all’interno della città. La giornata sarà composta da incontri e presentazioni che coinvolgeranno atleti, allenatori e rappresentanti delle istituzioni sportive locali. L’obiettivo è mettere in luce le attività sportive praticate e le strutture disponibili sul territorio, offrendo uno spazio di confronto e dibattito tra i partecipanti.

Sarà una giornata dedicata interamente allo sport e alle potenzialità della città quella in programma il prossimo 14 maggio all’Auditorium San Romano, dove l’amministrazione comunale promuove “Lucca sceglie lo Sport”, un appuntamento pensato per fare il punto sullo stato dello sport lucchese dopo quattro anni di lavoro e, soprattutto, costruire insieme le prospettive future attraverso il confronto con tutti gli attori della città. La giornata vedrà il coinvolgimento attivo delle associazioni e società sportive del territorio, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni, dei club ma anche delle associazioni di categoria, delle scuole e del mondo delle imprese, in un dialogo aperto con esperti, relatori e professionisti dello sport di rilievo nazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lucca sceglie lo sport. Il 14 maggio confronto all’auditorium S.Romano Notizie correlate All’Auditorium Sesa di Empoli il confronto sul futuro del lavoroFirenze, 20 aprile 2026 — È stato l’Auditorium Sesa di Empoli ad ospitare il convegno “Dove nasce il nuovo Made in Italy?”, promosso da ITS Prodigi... Gnut il 14 febbraio ad Aversa all’Auditorium Bianca d’AponteL’appuntamento, giunto alla undicesima edizione e organizzato dalla nota emittente televisiva, celebra ogni anno le eccellenze del territorio campano... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lucca sceglie lo sport. Il 14 maggio confronto all’auditorium S.Romano; Lucca sceglie lo sport, l’incontro all’auditorium San Romano tra attualità e futuro. Lucca sceglie lo Sport: il 14 maggio all'Auditorium San Romano una giornata di confronto, visione e strategiaL'amministrazione comunale promuove Lucca sceglie lo Sport, un appuntamento pensato per fare il punto sullo stato dello sport lucchese dopo quattro anni di lavoro e, soprattutto, costruire insieme l ... gazzettalucchese.it Dieci milioni per lo sport. La Regione scommette sugli impianti sportiviIn provincia di Lucca sono 597 gli impianti sportivi, un numero che piazza il nostro territorio al quinto posto regionale: lo certifica il Rapporto Sport 2025, voluto dal Ministro per lo Sport e i ... lanazione.it Lucca sceglie lo Sport: il 14 maggio all'Auditorium San Romano una giornata di confronto, visione e strategia - facebook.com facebook