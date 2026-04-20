All’Auditorium Sesa di Empoli il confronto sul futuro del lavoro

All’Auditorium Sesa di Empoli si è svolto un convegno dedicato al futuro del lavoro, intitolato “Dove nasce il nuovo Made in Italy?”. L’evento, promosso da ITS Prodigi professione digitale, si è tenuto il 20 aprile 2026 in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. La discussione si è concentrata sulle prospettive e le sfide dell’industria italiana, coinvolgendo vari professionisti del settore.

Firenze, 20 aprile 2026 — È stato l’Auditorium Sesa di Empoli ad ospitare il convegno “Dove nasce il nuovo Made in Italy?”, promosso da ITS Prodigi professione digitale in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy. Un appuntamento che ha acceso i riflettori sul rapporto fra saper fare, digitale e intelligenza artificiale, ponendo al centro il tema delle competenze e della formazione delle figure professionali del futuro. A guidare l’iniziativa è stata Paola Castellacci, presidente della Fondazione ITS Prodigi, che ha aperto i lavori richiamando una figura simbolo del territorio e, insieme, un’idea di innovazione capace di tenere insieme mondi diversi: “Siamo in terra di Leonardo e non poteva che essere chiamato in ballo anche Leonardo da Vinci”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’Auditorium Sesa di Empoli il confronto sul futuro del lavoro Notizie correlate Leggi anche: Foncoop partner del Learning More Festival 2026, confronto sul futuro del lavoro Colleferro. Successo all’Auditorium per la terza edizione del convegno “Tecnici per il futuro – Le nuove competenze nel mondo del lavoro”Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Nella giornata di Sabato 31 Gennaio si è tenuto, presso l’Auditorium “Fabbrica della Musica” di...