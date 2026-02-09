Il 14 febbraio all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa si terrà una serata dedicata a Gnut, una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale. La manifestazione, che da oltre vent’anni promuove giovani talenti e musica di qualità, ha recentemente ottenuto un riconoscimento importante ai Teleclub Awards 2026, vincendo il “Premio la mela d’oro” nella categoria dedicata al mondo della cultura.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione di Aversa che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità, ha vinto, nell’ambito dei Teleclub Awards 2026, il “Premio la mela d’oro”, nella sezione “mondo della cultura”. L’appuntamento, giunto alla undicesima edizione e organizzato dalla nota emittente televisiva, celebra ogni anno le eccellenze del territorio campano nei settori del lavoro, del sociale, della cultura, del digitale e il personaggio dell’anno. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 5 febbraio scorso al Teatro Cimarosa di Aversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Gnut il 14 febbraio ad Aversa all’Auditorium Bianca d’Aponte

Approfondimenti su Bianca d Aponte

Sono aperte le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte, un’opportunità dedicata alle cantautrici.

Ad Amalfi si svolgeranno tre concerti per le festività natalizie all’interno della rassegna “InCanti d’Autore”.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Bianca d Aponte

Argomenti discussi: La napoletanità di Gnut e Alessandro D’alessandro: Dduje paravise; Gnut e Alessio Bondì in concerto a Perugia sabato 7 marzo.

Sabato 14 Febbraio alle ore 19:00 all'Auditorium Bianca d'Aponte in Via Nobel ad Aversa festeggeremo i compleanni di Bianca e Fausto, con il concerto di Gnut. È gradita la prenotazione. Vi aspettiamo facebook

Ambiente: dallo Zingaro a Punta Bianca, si celebrano le riserve Le riserve naturali protette in Sicilia, dallo Zingaro a Punta Bianca, e la loro storia, al centro delle tre giornate organizzate dall’assessorato dell’Ambiente per concludere le attivita’ promozio x.com