Gnut il 14 febbraio ad Aversa all’Auditorium Bianca d’Aponte
Il 14 febbraio all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa si terrà una serata dedicata a Gnut, una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale. La manifestazione, che da oltre vent’anni promuove giovani talenti e musica di qualità, ha recentemente ottenuto un riconoscimento importante ai Teleclub Awards 2026, vincendo il “Premio la mela d’oro” nella categoria dedicata al mondo della cultura.
Tempo di lettura: 3 minuti Il Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione di Aversa che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità, ha vinto, nell’ambito dei Teleclub Awards 2026, il “Premio la mela d’oro”, nella sezione “mondo della cultura”. L’appuntamento, giunto alla undicesima edizione e organizzato dalla nota emittente televisiva, celebra ogni anno le eccellenze del territorio campano nei settori del lavoro, del sociale, della cultura, del digitale e il personaggio dell’anno. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 5 febbraio scorso al Teatro Cimarosa di Aversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondimenti su Bianca d Aponte
Cantautrici: al via le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte
Sono aperte le iscrizioni al Premio Bianca d’Aponte, un’opportunità dedicata alle cantautrici.
Ad Amalfi tre concerti per le feste di Natale: arrivano Neri per Caso, Gnut e Compagnia Daltrocanto
Ad Amalfi si svolgeranno tre concerti per le festività natalizie all’interno della rassegna “InCanti d’Autore”.
Ultime notizie su Bianca d Aponte
Argomenti discussi: La napoletanità di Gnut e Alessandro D’alessandro: Dduje paravise; Gnut e Alessio Bondì in concerto a Perugia sabato 7 marzo.
Sabato 14 Febbraio alle ore 19:00 all'Auditorium Bianca d'Aponte in Via Nobel ad Aversa festeggeremo i compleanni di Bianca e Fausto, con il concerto di Gnut. È gradita la prenotazione. Vi aspettiamo facebook
Ambiente: dallo Zingaro a Punta Bianca, si celebrano le riserve Le riserve naturali protette in Sicilia, dallo Zingaro a Punta Bianca, e la loro storia, al centro delle tre giornate organizzate dall’assessorato dell’Ambiente per concludere le attivita’ promozio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.