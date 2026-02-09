Gnut il 14 febbraio ad Aversa all’Auditorium Bianca d’Aponte

Il 14 febbraio all’Auditorium Bianca d’Aponte di Aversa si terrà una serata dedicata a Gnut, una delle cantautrici più apprezzate del panorama musicale. La manifestazione, che da oltre vent’anni promuove giovani talenti e musica di qualità, ha recentemente ottenuto un riconoscimento importante ai Teleclub Awards 2026, vincendo il “Premio la mela d’oro” nella categoria dedicata al mondo della cultura.

Tempo di lettura: 3 minuti Il Premio Bianca d’Aponte, la manifestazione di Aversa che da 22 anni dà spazio alle cantautrici emergenti e alla musica di qualità, ha vinto, nell’ambito dei Teleclub Awards 2026, il “Premio la mela d’oro”, nella sezione “mondo della cultura”. L’appuntamento, giunto alla undicesima edizione e organizzato dalla nota emittente televisiva, celebra ogni anno le eccellenze del territorio campano nei settori del lavoro, del sociale, della cultura, del digitale e il personaggio dell’anno. La cerimonia di premiazione si è svolta giovedì 5 febbraio scorso al Teatro Cimarosa di Aversa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

