Una giornalista investigativa si rifugia nella casa dei genitori sulle colline di Adelaide per cercare di risolvere un mistero inspiegabile. La sua indagine la porta in un mondo fatto di segreti e suspense, in un thriller sci-fi che tiene il fiato sospeso.

La protagonista di Monolith è una giornalista investigativa in cerca di uno scoop che si è rifugiata nella spaziosa casa modernista dei genitori, isolata sulle colline sopra Adelaide. Ha firmato un articolo esplosivo accusando qualcuno di un grave crimine, salvo poi fallire nella verifica delle fonti, trasformando un’inchiesta giornalistica in una causa per diffamazione e mandando la propria carriera in frantumi. Per tentare di risalire la china si dedica anima e corpo a un podcast clickbait su misteri irrisolti e teorie cospirazioniste, realizzato nella solitudine di quella dimora lussuosa e al tempo stesso soffocante. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Monolith: un thriller sci-fi su un mistero inspiegabile – Recensione

