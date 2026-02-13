Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità

Banca Generali ha aperto ieri una nuova filiale in piazza Unità, portando servizi finanziari più vicini ai cittadini del centro. L'evento ha visto la presenza del sindaco Roberto Dipiazza e di altri rappresentanti locali, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. La nuova sede si trova al civico 7 e offrirà uno spazio moderno per incontrare i clienti e rispondere alle loro esigenze.

Ha aperto ieri, 12 febbraio, al civico 7. Per i vertici dell'istituto Trieste è "dove la banca affonda le sue radici, essendo la casa del gruppo Generali": il mercato cittadino vale 1,6 miliardi Nuova apertura nel cuore della città. Banca Generali ha inaugurato ieri, 12 febbraio, una nuova succursale al civico 7 di piazza Unità: al taglio del nastro il sindaco Roberto Dipiazza, il vicario della diocesi Marino Trevisini e vicedirettori generali Marco Bernardi e Andrea Ragaini. Per i vertici dell'istituto Trieste è "dove la banca affonda le sue radici, essendo la casa del gruppo Generali".