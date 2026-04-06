Lotus alla Milano Design Week 2026 con IN PROGRESS

Durante la Milano Design Week 2026, Lotus presenta “IN PROGRESS”, una mostra immersiva che si terrà dal 22 al 26 aprile presso Haus of Automotive. L’evento vede il marchio protagonista con questa esposizione dedicata alle sue ultime innovazioni. La mostra è stata annunciata attraverso comunicati ufficiali e si svolgerà in un’area dedicata all’interno della fiera milanese.

(Adnkronos) – Lotus torna protagonista alla Milano Design Week 2026 con “IN PROGRESS”, una mostra immersiva che sarà ospitata dal 22 al 26 aprile presso Haus of Automotive. Un progetto che ridefinisce il concetto stesso di performance: non più traguardo statico, ma processo in continua evoluzione, dove design, ingegneria e innovazione si alimentano reciprocamente. Elemento distintivo dell’edizione. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

SICIS alla Milano Design Week 2026: “Impossible to ignore” tra mosaico, design e alta gioielleriaMilano, aprile 2026 – SICIS torna protagonista alla Milano Design Week con un doppio appuntamento che unisce arte, design e tecnologia.

Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo.

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Lotus Milano Design Week 2026: mostra in progress, Theory 1 e dove vederla al FuorisaloneLotus Milano Design Week 2026: mostra IN PROGRESS, Theory 1 e design del futuro Lotus protagonista alla Milano Design Week 2026 Lotus torna alla Milano Design Week 2026 con IN PROGRESS, una mostra imm ... msn.com

MILANO DESIGN WEEK. IL COMUNE PRESENTA I NUMERI E I TEMI PRINCIPALI DEL PALINSESTO UFFICIALE DELL’EDIZIONE 2026Dal 20 al 26 aprile la Milano Design Week torna in città: zone storiche e nuovi itinerari per scoprire la città del design (mi-lorenteggio.com) Milano, 2 aprile 2026 – Dal 20 al 26 aprile 2026, in oc ... mi-lorenteggio.com

In occasione della Design Week 2026, Micheal Aiduss&Malcusa, in collaborazione con Paolo Stella, presentano la collezione di tappeti PORTE presso lo spazio Rubeus. #fuorisalone2026 #milanodesignweek Scopri di più: facebook

L'edizione 2026 della Milano Design Week, che si terrà dal 20 al 26 aprile in occasione del Salone del Mobile, segna un record: sono previste più di 267 iniziative negli spazi pubblici, nei punti vendita e negli showroom delle storiche zone del design, nei pala x.com