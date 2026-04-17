Audi alla Milano Design Week tra performance e visione

Durante la Milano Design Week, Audi ha rafforzato la propria presenza partecipando a un evento che combina performance e proposte di design. L'azienda ha presentato diverse iniziative, coinvolgendo il pubblico in esperienze che vanno oltre le esposizioni tradizionali. La partecipazione si inserisce in un percorso che si sviluppa nel tempo, confermando la volontà di comunicare attraverso momenti di coinvolgimento diretto.

(Adnkronos) – Alla Milano Design Week, Audi consolida una presenza ormai strutturata, articolando un percorso che va oltre la semplice esposizione. Il marchio tedesco, per il tredicesimo anno consecutivo partner della mostra-evento Interni, utilizza il Fuorisalone come piattaforma per riflettere sul rapporto tra design, tecnologia e trasformazione sociale. Il centro di questa narrazione è l’Audi Design. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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