Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi martedì 21 aprile 2026 | numeri e combinazione vincente

Oggi, martedì 21 aprile 2026, si tengono le estrazioni del Lotto, del SuperEnalotto e del 10eLotto serale. Le operazioni di gioco sono aperte fino alle 19:30, momento entro il quale si possono scommettere i numeri. Nell’estrazione di sabato 18 aprile, nessuna combinazione ha vinto con sei numeri o con cinque più uno. I risultati di questa giornata saranno comunicati nelle prossime ore.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 18 aprile 2026, non ci sono stati né 6 né 5+.Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto:Ruota1° ritard.2° ritard.3° ritard.4° ritard.5° ritard.Bari: 41 (108) 67 (81) 66 (69) 10 (60) 16 (50)Cagliari: 41 (86) 26 (80) 52 (60) 63 (52) 12 (44)Firenze: 47 (98) 90 (88) 33 (69) 78 (57) 28 (56)Genova: 66 (68) 6 (58) 49 (56) 25 (44) 3 (42)Milano: 77 (65) 61 (59) 88 (49) 15 (47) 74 (45)Napoli: 40 (93) 1 (72) 36 (64) 32 (52) 8 (47)Palermo: 45 (87) 90 (63) 36...🔗 Leggi su Quifinanza.it

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