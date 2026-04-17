LIVE Judo Europei 2026 in DIRETTA | Avanzato ai ripescaggi dei -63 kg femminili

Durante i campionati europei di judo del 2026, si sta svolgendo la fase dei ripescaggi nella categoria femminile fino a 63 chilogrammi, con alcuni atleti che sono riusciti a superare questa fase. Nel frattempo, si sono aperti i quarti di finale per la categoria maschile fino a 73 chilogrammi, con il primo incontro tra un atleta azero e uno francese. La competizione continua con diverse sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:42 Spazio ora ai quarti di finale dei -73 kg maschili. Si parte con l’azero Heydarov che incrocia il francese Boulemtafes. 10:40 Ippon di Deketer, che vola in semifinale. Il ripescaggio sarà dunque tra Carlotta Avanzato e la slovena Leila Mazouzi. 10:39 L’azzurra tornerà sul tatami 1 tra tre incontri. Si prosegue con la sfida che determinerà la prossima avversaria dell’italiana tra la francese Deketer e la slovena Mazouzi. 10:36 Arriva purtroppo l’ippon per osaekomi di Oberan. Carlotta Avanzato scivola ai ripescaggi. 10:34 Ci prova Carlotta, ma la croata chiude per ora tutti gli spiragli. Un minuto alla conclusione.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato ai ripescaggi dei -63 kg femminili Notizie correlate Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo agli ottavi, eliminati Basile e Valeriani. Attesa per Avanzato Leggi anche: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo esce agli ottavi, Avanzato unica italiana ancora in gara Una raccolta di contenuti Temi più discussi: LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Giuffrida di bronzo nei -52 kg, Francia in testa al medagliere; Europei di Judo 2026: programma, convocati dell'Italia e dove vedere le gare in diretta tv e streaming; LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Toniolo avanza agli ottavi! Subito eliminato Basile; Europei Judo 2026: calendario, orari e dove vedere gli azzurri in TV e streaming. LIVE Judo, Europei 2026 in DIRETTA: Avanzato ai ripescaggi dei -63 kg femminiliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:40 Ippon di Deketer, che vola in semifinale. Il ripescaggio sarà dunque tra Carlotta Avanzato e la slovena ... oasport.it Europei judo 2026 oggi: orari 17 aprile, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 17 aprile, seconda giornata di incontri degli Europei 2026 di judo a Tbilisi, in Georgia. Nella capitale georgiana prosegue la rassegna ... oasport.it Judo, Odette Giuffrida bronzo europeo: “Sensazioni contrastanti, ma sono felice per questa medaglia” - x.com La Nazionale di judo inaugura gli Europei a Tiblisi con la medaglia di bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg! Leggi qui https://shorturl.at/WAh9K Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook