Pallamano | l’Italia lotta nelle qualificazioni agli Europei 2026 ma si inchina ai Paesi Bassi

Le azzurre di pallamano hanno affrontato i Paesi Bassi in una partita valida per le qualificazioni agli Europei 2026, disputata al Palasport di Giugliano in Campania. Nonostante una prova combattuta di sessanta minuti, le italiane sono uscite sconfitte con il punteggio di 35-20. La squadra resta comunque in corsa per ottenere un pass per il torneo continentale, anche se la sconfitta ha chiuso momentaneamente le speranze di qualificazione diretta.

L’Italia lotta per sessanta minuti, ma non riesce a superare i Paesi Bassi. Le azzurre restano ancora in corsa per un posto ai prossimi Europei nonostante la sconfitta per 35-20 rimediata presso il Palasport di Giugliano in Campania. Ramona Manojlovic, Nicole Bernabei ed Eleonora Colloredo hanno fronteggiato l’Olanda consapevoli delle difficoltà da affrontare. La squadra di Alfredo Rodriguez Alvarez ha chiuso il primo tempo in ritardo di 9 punti (8-17), il margine si è ampliato nella seconda metà dell’incontro. Dopo la sconfitta rimediata a ‘ s-Hertogenbosch lo scorso 16 ottobre per 42-19, le azzurre capitanate da Ilaria Dalla Costa si sono inchinate al team diretto da Henrik Signell. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallamano: l’Italia lotta nelle qualificazioni agli Europei 2026, ma si inchina ai Paesi Bassi Leggi anche: Pallamano, qualificazioni EHF Euro 2026: l’Italia lotta, ma si inchina ai Paesi Bassi Pallamano: Italia femminile battuta in volata dalla Bosnia nelle qualificazioni agli Europei 2026E’ terminata da pochi minuti la partita fra Bosnia e Italia, valida per le qualificazioni agli Europei Femminili 2026. L’ITALIA si QUALIFICHERÀ al MONDIALE 2026… o sarà un ALTRO DISASTRO Temi più discussi: Il 2 maggio il sorteggio dei Campionati Mondiali di beach handball: l’Italia inserita in quarta urna; Giugliano capitale della pallamano femminile: al Palasport Italia-Paesi Bassi per gli europei 2026; Pallamano, le convocate dell’Italia per le qualificazioni agli Europei: rientri importanti, un paio di assenze; Serie A Gold in campo per l’infrasettimanale: quattro derby alla 23^ giornata. Pallamano: qualificazioni Euro 2026, domani Italia-Paesi Bassi a GiuglianoLa grande pallamano internazionale arriva a Giugliano in Campania. Domani alle ore 18 l'Italia femminile affronterà i Paesi Bassi per la quinta giornata del Gruppo 2 di qualificazione ai campionati eu ... ansa.it Pallamano: qualificazioni Euro 2026, Italia-Olanda a Giugliano in CampaniaLa grande pallamano internazionale arriva a Giugliano in Campania. Domani – 9 aprile – alle ore 18:00 l’Italia affronterà i Paesi Bassi per la quinta giornata del Gruppo 2 di qualificazione ai Campion ... napolimagazine.com L'AZ, ultima squadra rimasta per i Paesi Bassi, si giocherà stasera l'andata dei quarti di Conference League; il ritorno ad Alkmaar sarà tra una settimana esatta. - facebook.com facebook Nei Paesi Bassi c’è stata un’esplosione in un centro legato a Israele: non ci sono stati feriti, la polizia sta indagando x.com