Stamattina i carabinieri di Fabriano hanno fatto un blitz all’alba, portando via un 20enne coinvolto nello spaccio di droghe leggere. L’intervento ha provocato scompiglio tra i pusher della zona, mentre le forze dell’ordine continuano le indagini per sgominare l’intera rete.

Il silenzio delle prime luci dell’alba è stato interrotto dal blitz dei carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Fabriano i quali hanno inferto un colpo significativo alla rete dello spaccio locale di droghe leggere. A finire nella rete della giustizia è un ventenne italiano, incensurato e residente in città, la cui abitazione era da tempo sotto la lente d’ingrandimento dei militari. L’operazione non è stata frutto del caso, ma l’apice di una meticolosa attività investigativa. I carabinieri, guidati da costanti servizi preventivi e da un’attenta attività informativa sul territorio, avevano notato movimenti sospetti nei pressi dell’abitazione del giovane, frequentata da coetanei con un ritmo che poco aveva a che fare con la semplice convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotta allo spaccio: 20enne nei guai

Approfondimenti su Lotta Spaccio

L’Arma dei Carabinieri ha intensificato i controlli nelle Cerbaie, con operazioni mirate a contrastare lo spaccio nei boschi di Orentano.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

2001 - Knight Club - Temptation is a Killer: Your VIP pass to 2000s underground LA

Ultime notizie su Lotta Spaccio

Argomenti discussi: Hashish confezionato in panetti e nascosto in camera da letto, nei guai un 20enne; Lotta allo spaccio e sicurezza urbana: i carabinieri sequestrano cocaina e un'arma bianca; Nascondeva a casa oltre 60 grammi di hashish: denunciato; Lotta allo spaccio di droga in zona Speyer: da inizio anno 35 interventi della Polizia.

Roma, continua la lotta allo spaccio: 15 arresti in più quartieri. Sequestrate cocaina, crack ed eroinaOperazioni coordinate dalla Procura: colpo a San Basilio con 2,5 kg di hashish, controlli da Quarticciolo a Tor Bella Monaca e nel quadrante nord ... affaritaliani.it

Lotta allo spaccio: i carabinieri di Peccioli identificano i fornitori della reteL'indagine, partita dall'arresto di un acquirente a novembre 2025, ha portato alla denuncia di due uomini responsabili di numerose cessioni di cocaina e marijuana sul territorio. lanazione.it

Continua la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti in città https://www.palermolive.it/hashish-nascosta-box-ciaculli-arrestato-uomo-palermo facebook

Non si ferma la lotta spaccio di droga, a Palermo arrestati 7 pusher in 20 giorni x.com