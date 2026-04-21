In Valdisieve, tre comuni hanno avviato un nuovo sistema di controlli contro gli abbandoni di rifiuti. Sono stati impiegati ispettori ambientali e installate telecamere mobili per monitorare le zone più colpite dal fenomeno. Questa iniziativa mira a contrastare i comportamenti illeciti e a tutelare l’ambiente locale attraverso strumenti di sorveglianza e verifiche sul campo.

Ispettori ambientali e telecamere mobili contro i furbetti degli abbandoni: in Valdisieve i tre comuni fanno squadra e avviano un nuovo modello di controllo del territorio. Pontassieve, Pelago e Rufina attivano infatti il servizio d’ispettorato ambientale di Plures Alia, con quattro telecamere e-killer messe a disposizione dall’azienda e gestite dalle polizie locali. I dispositivi, già utilizzati in altri territori, verranno posizionati a rotazione nelle aree più esposte al fenomeno degli abbandoni, consentendo un monitoraggio continuo e mirato anche nei punti più difficili da presidiare, per un controllo h24 di luoghi potenzialmente critici. Che, spesso, diventano postazioni ideali per abbandoni di rifiuti domestici, ingombranti e speciali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta al degrado. Con ispettori e telecamere

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