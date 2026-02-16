Catania lotta al degrado | Polizia Locale identifica 39 autori di abbandono rifiuti con indagini sui sacchi

La Polizia Locale di Catania ha scoperto che trentanove persone scaricano rifiuti in strada, provocando degrado in diverse aree urbane. Durante le indagini, gli agenti hanno analizzato le immagini delle telecamere e i sacchi abbandonati, trovando prove concrete di chi ha gettato i rifiuti fuori dai cassonetti.

Catania Contro il Degrado: Polizia Locale Multa Trentanove per Abbandono di Rifiuti. Catania, sedici febbraio 2026 – Un’operazione a tappeto della Polizia Locale ha portato all’identificazione e alla sanzione di trentanove cittadini sorpresi ad abbandonare rifiuti in diverse zone della città. L’iniziativa, volta a contrastare il degrado urbano e a tutelare l’ambiente, si è concentrata su controlli mirati e ispezioni approfondite dei sacchi di immondizia, con un’attenzione particolare alla ricerca di elementi identificativi all’interno dei rifiuti stessi. Un’Azione Coordinata per un’Emergenza Urbana.🔗 Leggi su Ameve.eu

A Catania, la polizia locale ha multato 39 persone in un solo giorno per aver lasciato i rifiuti in strada, provocando un aumento delle sanzioni nel quartiere San Giovanni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.