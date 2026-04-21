L’Orto Botanico più antico dell’università di Pavia si prepara ad accogliere la 31ª Festa del Roseto, un evento che quest’anno si svolge in anticipo rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione si tiene in concomitanza con l’arrivo della primavera e coinvolge la scoperta di oltre 2.500 specie di piante. La festa rappresenta un momento di attenzione per il pubblico e per la tutela delle collezioni botaniche.

L’Orto Botanico dell’Università di Pavia apre le porte alla primavera con la 31ª edizione della Festa del Roseto, che quest’anno si presenta in anticipo, anche a causa dei cambiamenti climatici che stanno modificando pure i tempi delle fioriture. I visitatori potranno vedere le 2.500 specie botaniche che rendono l’Orto fondato nel 1773 il più antico di Lombardia uno dei più interessanti in Italia. "Ormai le nostre rose fioriscono in aprile, alcune sono già sbocciate – dice Silvia Assini, direttrice dell’Orto botanico –. Così per la prima volta la tradizionale festa del roseto non si fa a maggio, ma domenica prossima. Anticipandola in questa data i visitatori apprezzeranno altre fioriture, quelle delle piante acidofile (rododendri e azalee) e degli Iris.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’orto botanico più antico custode di 2.500 specie

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