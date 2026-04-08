Giardino della Minerva | è italiano l'orto botanico più antico d'Europa

Il Giardino della Minerva si trova nel centro di Salerno ed è riconosciuto come l'orto botanico più antico d'Europa. Situato in un edificio storico, il giardino ospita numerose piante medicinali e aromatiche coltivate fin dal Medioevo. La sua data di fondazione risale al XV secolo, e nel corso dei secoli è stato mantenuto come esempio di tradizione botanica. Oggi rappresenta un sito di interesse storico e scientifico.

Si chiama Giardino della Minerva, si trova nel cuore di Salerno e viene considerato l'orto botanico più antico d'Europa. 🔗 Leggi su Fanpage.it Riapre al pubblico il giardino segreto “all’italiana” tra i più belli d’Europa: ecco dove si trovaRiapre il 28 marzo uno dei giardini più belli e segreti d'Italia: Pojega, costruito nel '700 dalla famiglia Rizzardi e perfetto esempio di giardino... L’Italia rischia di perdere Tresoldi, l’italiano con più gol in Europa che può giocare con tre nazionaliTresoldi è l'attaccante italiano più prolifico in Europa ma non ha mai giocato con la Nazionale: è conteso fra Italia, Germania e Argentina che può... Salerno Italy: 8 Must-See Attractions for Your Amalfi Coast Trip Temi più discussi: Dal Giardino della Minerva ai Parchi archeologici di Paestum e Velia: Pasqua e Pasquetta tra natura, storia e laboratori; Salerno, numeri da record per il Giardino della Minerva: più di 1700 presenze in 3 giorni; Infiniti Mondi a Salerno fino al 2 giugno, viaggio nella poetica di Fabrizio De André; Speciale Weekend: cosa fare a Salerno e provincia a Pasqua e Pasquetta. Salerno, numeri da record per il Giardino della Minerva: più di 1700 presenze in 3 giorniStampa Numeri da record. Sono quelli registrati nei tre giorni del ponte pasquale dal Giardino della Minerva a Salerno. L’orto botanico – come riporta il quotidiano Il Mattino oggi in edicola – si c ... salernonotizie.it La passeggiata di Pasquetta? Quattro passi nel Giardino della MinervaStampaIl Giardino della Minerva diventa il luogo ideale per re-incontrare la storia di Salerno e entrare, in queste giornate, nel cuore della città. Si trova in una zona che fu denominata nel Medioevo ... salernonotizie.it Salerno riscopre i suoi gioielli. Il Giardino della Minerva registra numeri da record nel weekend di Pasqua: oltre 1700 visitatori in tre giorni. Un luogo che continua ad attrarre, anche lontano dal centro, grazie a una scelta consapevole di chi lo visita. #salerno - facebook.com facebook