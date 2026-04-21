L’orsetto dei 100 anni della Regina Elisabetta II costa 330 euro e non è uno scherzo

In occasione del centenario della nascita della regina Elisabetta II, celebrato il 21 aprile 2026, è stato messo in vendita un orsetto commemorativo al prezzo di 330 euro. La confezione e il design richiamano il traguardo dei 100 anni, secondo quanto riferito dai distributori. L'oggetto rappresenta un ricordo legato alla figura della sovrana britannica e viene venduto in diversi negozi e online.

In occasione del centenario della nascita della regina Elisabetta II, celebrato il 21 aprile 2026, è apparso sui social un tributo inaspettato che ha rapidamente conquistato l’attenzione globale: un orsacchiotto in edizione limitata che riproduce nei minimi dettagli uno degli outfit più riconoscibili della compianta sovrana. A differenza di altri omaggi ufficiali, come la moneta celebrativa coniata dalla Royal Mint, questo peluche si è rivelato particolarmente instagrammabile e virale, diffondendosi rapidamente su ogni piattaforma social. Ma c’è un dettaglio sorprendente: non si tratta di un prodotto britannico. L’orsetto è stato infatti creato dall’azienda tedesca di giocattoli Steiff, nota per la qualità artigianale dei suoi prodotti da collezione, in collaborazione con Galerista, rivenditore specializzato in oggetti commemorativi.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’orsetto dei 100 anni della Regina Elisabetta II costa 330 euro (e non è uno scherzo) Notizie correlate I 100 anni della regina Elisabetta II: dalla mostra che ne celebra lo stile al discorso di Carlo IIILa regina Elisabetta II è sempre nel cuore e nella memoria dei cittadini britannici. Leggi anche: Ecco il soft power dei cappelli di Elisabetta II. Il racconto di Pernette a 100 dalla nascita della regina Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Al via a Londra le celebrazioni per i 100 anni della regina Elisabetta; Elisabetta II, 100 anni dalla nascita: come è diventata un’icona pop?; Elisabetta: a 100 anni dalla nascita, la sua vita riassunta in 100 tappe; Elisabetta II: un giardino, un memoriale e altre novità per festeggiare l'anno del centenario. I 100 anni della regina Elisabetta: dalla mostra al memoriale, così re Carlo celebra l’amata madre e indimenticabile QueenIl 21 aprile 2026 la regina Elisabetta avrebbe compiuto 100 anni. Tanti gli eventi per commemorarla a Londra. Con re Carlo in prima fila ... amica.it Regina Elisabetta II: il profumo per i suoi 100 anni ispirato ai fiori di Buckingham Palace e le sue lezioni di bellezza valide ancora oggiIn occasione del centenario della nascita di Elisabetta II, il suo marchio di profumi preferito ha deciso di omaggiarla con una creazione ispirata ai fiori dei giardini delle residenze reali. Un tribu ... vanityfair.it Nel giorno in cui la regina Elisabetta II avrebbe compiuto 100 anni, re Carlo III la ricorda con un videomessaggio commovente. «Milioni di persone la ricorderanno per gli eventi storici», ha osservato Carlo, «ma molti altri per un incontro fugace, un sorriso, una x.com Corriere della Sera. . Re Carlo III ha reso omaggio alla sua defunta madre, la regina Elisabetta II, in un messaggio video reso pubblico da Buckingham Palace per celebrare ciò che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. Il re ha dichiarato che molte delle - facebook.com facebook