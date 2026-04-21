A pochi giorni dal centenario della nascita della regina, si approfondisce il ruolo dei cappelli nel suo modo di comunicare. Elisabetta II non si è mai concentrata sulla moda, considerandola poco importante rispetto ai messaggi che desiderava trasmettere. La sua scelta di cappelli distintivi si è rivelata un elemento riconoscibile e coerente con il suo stile, che ha mantenuto nel corso degli anni. Questi accessori sono diventati simbolo della sua presenza pubblica.

Elisabetta non è mai stata una fashion victim. “È troppo intelligente per preoccuparsi dell’alta moda, non è certo una fanatica. Adora le cose senza tempo”, disse una delle sue sarte. Al di là del suo gusto personale, la regina sapeva di dover evitare tutto ciò che era troppo commerciale, troppo nuovo, troppo audace. Non incarnava forse un’istituzione millenaria? I suoi cappelli, per riprendere l’espressione dello storico Robert Lacey, non erano in fondo “sostituti della corona”? Elisabetta è stata senza dubbio la donna che ha indossato il maggior numero di cappelli durante la sua vita. E sicuramente aveva occhio. Sapeva quello che voleva, quello che le stava bene e quello che non le stava bene.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Ecco il soft power dei cappelli di Elisabetta II. Il racconto di Pernette a 100 dalla nascita della regina

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