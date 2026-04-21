Pininfarina rinnova la collaborazione con Reflex, proseguendo un progetto iniziato l’anno precedente. Questa volta, l’azienda presenta un nuovo modello di sunbed chiamato Reflex, che si distingue per un design rinnovato e caratteristiche tecniche aggiornate. La partnership tra le due aziende si concentra sulla realizzazione di un prodotto che unisce estetica e funzionalità, ampliando l’offerta nel settore dei dispositivi per il benessere.

Pininfarina continua la collaborazione con Reflex come l’anno scorso; Reflex amplia infatti la collezione Orizzonte con il lancio, in occasione della Milano Design Week, del nuovo Sunbed disegnato da Pininfarina, icona mondiale dello stile italiano: un progetto che completa e rafforza l’identità di una linea nata per superare i confini tradizionali tra indoor e outdoor. Dopo il divano e il tavolo presentati nel 2025, il lettino rappresenta l’evoluzione naturale di una collezione pensata per ambienti residenziali, spazi open air e contesti nautici di alto livello. Il Sunbed Orizzonte interpreta una visione contemporanea del relax, dove il comfort non è solo funzionale ma anche immediatamente percepibile a livello visivo.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’Orizzonte si allarga. Il nuovo Sunbed Reflex firmato Pininfarina

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