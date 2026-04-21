L’Orizzonte si allarga Il nuovo Sunbed Reflex firmato Pininfarina
Pininfarina rinnova la collaborazione con Reflex, proseguendo un progetto iniziato l’anno precedente. Questa volta, l’azienda presenta un nuovo modello di sunbed chiamato Reflex, che si distingue per un design rinnovato e caratteristiche tecniche aggiornate. La partnership tra le due aziende si concentra sulla realizzazione di un prodotto che unisce estetica e funzionalità, ampliando l’offerta nel settore dei dispositivi per il benessere.
Pininfarina continua la collaborazione con Reflex come l’anno scorso; Reflex amplia infatti la collezione Orizzonte con il lancio, in occasione della Milano Design Week, del nuovo Sunbed disegnato da Pininfarina, icona mondiale dello stile italiano: un progetto che completa e rafforza l’identità di una linea nata per superare i confini tradizionali tra indoor e outdoor. Dopo il divano e il tavolo presentati nel 2025, il lettino rappresenta l’evoluzione naturale di una collezione pensata per ambienti residenziali, spazi open air e contesti nautici di alto livello. Il Sunbed Orizzonte interpreta una visione contemporanea del relax, dove il comfort non è solo funzionale ma anche immediatamente percepibile a livello visivo.🔗 Leggi su Quotidiano.net
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