Il ristorante del centro si allarga | lavori in corso per un nuovo bistrot E si cerca personale

Da ferraratoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori in corso in via delle Scienze: i fratelli Raiti preparano l’apertura di un nuovo bistrot, che dovrebbe aprire entro marzo. Nel frattempo, cercano personale per il locale che si allargherà, portando una ventata di novità nel centro città.

Lavori in corso in via delle Scienze e una nuova avventura per i tre fratelli Raiti, titolari dell’Este Bar, storico ristorante pizzeria del centro, che a breve - presumibilmente nel corso mese di marzo - inaugureranno una nuova attività. Un bistrot, aperto solo la sera (questo è un dato.🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Via delle Scienze

McDonald's apre a Francavilla al Mare e cerca personale per il nuovo ristorante: come candidarsi

Nuovo lungomare di Napoli, il cantiere si allarga a via Partenope dal 12 gennaio: lavori per 5 mesi

A partire dal 12 gennaio, i lavori di riqualificazione del lungomare di Napoli si estenderanno anche in via Partenope, con una durata prevista di circa cinque mesi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Via delle Scienze

Argomenti discussi: Il ristorante del centro si allarga: lavori in corso per un nuovo bistrot. E si cerca personale; Furto di corrente nel ristorante a due passi dal Pantheon: danno per oltre 140mila euro; Alessandro Borghese - 4 Ristoranti, Le Quattro Ville miglior ristorante del Gran Sasso; Ristoranti stellati a Bologna 2026.

Il ristorante Umbria festeggia 100 anni (1925/2025)L’attività di ristorazione tuderte ha radici che affondano nei secoli, infatti nel 1500 fu la sede dell'Accademia dei Convivanti ... iltamtam.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.