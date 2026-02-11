Il ristorante del centro si allarga | lavori in corso per un nuovo bistrot E si cerca personale
Lavori in corso in via delle Scienze: i fratelli Raiti preparano l’apertura di un nuovo bistrot, che dovrebbe aprire entro marzo. Nel frattempo, cercano personale per il locale che si allargherà, portando una ventata di novità nel centro città.
Lavori in corso in via delle Scienze e una nuova avventura per i tre fratelli Raiti, titolari dell’Este Bar, storico ristorante pizzeria del centro, che a breve - presumibilmente nel corso mese di marzo - inaugureranno una nuova attività. Un bistrot, aperto solo la sera (questo è un dato.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
