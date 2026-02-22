Nuovo crollo in via Napoli | si allarga il fronte della frana

Una frana si è verificata ancora in via Napoli, dove il fronte si allarga a causa delle recenti condizioni meteorologiche. Il cedimento ha coinvolto nuove porzioni di strada, rendendo necessarie ulteriori verifiche da parte dei tecnici. Le operazioni di messa in sicurezza proseguono mentre si valuta l’estensione dei danni. Le autorità hanno intensificato i controlli e rafforzato le misure di prevenzione. La situazione rimane sotto osservazione per evitare altri cedimenti.

Il cedimento questa mattina, vigili del fuoco sul posto. Chiuso il parco Gavoglio Un'altra frana in via Napoli, già colpita dal crollo del muraglione che lo scorso 19 febbraio aveva costretto le autorità a evacuare 52 persone. Il nuovo crollo è avvenuto questa mattina intorno alle 10. I vigili del fuoco si stanno recando sul posto, al momento si parla di un allargamento del fronte di frana che non sarebbe di dimensioni notevoli. A confermare l'accaduto è anche l'assessore alla protezione civile Massimo Ferrante, contattato da GenovaToday."Precauzionalmente la polizia locale sta chiudendo il parco Gavoglio - spiega Ferrante -.