Lorenzo Musetti ha annunciato di aver dovuto abbandonare i quarti di finale degli Australian Open 2026 a causa di un infortunio. L’azzurro ha spiegato di aver sentito dolore alla gamba destra già all’inizio del secondo set, e il fastidio è peggiorato nel corso del match. Non riuscendo più a muoversi, ha deciso di ritirarsi, lasciando spazio al suo avversario.

Lorenzo Musetti ha parlato in conferenza stampa dopo il ritiro nel corso del match dei quarti di finale degli Australian Open 2026 di tennis: l’azzurro ha spiegato di aver iniziato a sentire dolore alla gamba destra già nel secondo set e di non essere riuscito più a muoversi nel corso della terza frazione, dovendo così alzare bandiera bianca. I problemi accusati dall’azzurro: “ L’ho sentito all’inizio del secondo set. Sentivo qualcosa di strano alla gamba destra. Ho continuato a giocare, perché stavo giocando davvero bene, ma sentivo che il dolore aumentava e il problema non si risolveva. Alla fine, quando ho chiesto il time-out medico, per trattarlo tre minuti, mi sono seduto e quando ho ripreso a giocare, lo sentivo ancora di più e il dolore diventava sempre più forte. 🔗 Leggi su Oasport.it

Lorenzo Musetti spiega l'infortunio: "Già ad inizio secondo set ho sentito qualcosa alla gamba destra. Poi il dolore è aumentato"

Lorenzo Musetti si arrende ai quarti di finale degli Australian Open 2026 dopo aver dominato i primi due set contro Novak Djokovic.

