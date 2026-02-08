Valentino Rossi racconta l’incontro con Mattarella | Ero in soggezione poi si è avvicinato con un sorriso e mi sono sentito bene

Valentino Rossi ricorda il suo incontro con Sergio Mattarella alla cerimonia di Milano-Cortina. Il campione di motociclismo racconta di essere stato in soggezione all’inizio, ma poi il presidente si è avvicinato con un sorriso e tutto è cambiato. La scena dell’arrivo con il tram, anche se durata pochi minuti, è rimasta impressa come un momento intenso e memorabile.

La scena dell’arrivo col tram alla cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è durata pochi minuti ma sono stati davvero intensi, memorabili. «Il momento in cui Mattarella si avvicina, mi tende la mano, mi ringrazia di averlo trasportato fino a San Siro, è stato davvero speciale». Così Valentino Rossi, raccontando l’incontro con il presidente della Repubblica per girare il filmato che ha aperto le Olimpiadi, intervistato dai quotidiani Corriere della Sera e Repubblica. Quando il Capo dello Stato «è arrivato è stato bellissimo», ha detto il motociclista. «Lo capisci subito che gli vogliono tutti bene.🔗 Leggi su Open.online

Valentino Rossi ha incontrato il Presidente Mattarella a Roma.

Valentino Rossi rivela i retroscena del video con Mattarella, raccontando l'incontro riservato con il presidente.

