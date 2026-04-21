Loredana Ferrara uccisa in strada a coltellate | quanti femminicidi ci sono stati quest' anno in Italia?

Da vanityfair.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 20 aprile, nel tardo pomeriggio, una donna di 53 anni è stata uccisa a coltellate in strada davanti a numerosi testimoni. La vittima è deceduta sul luogo dell’aggressione. In Italia, quest’anno, si sono verificati diversi casi di femminicidio, ma i numeri ufficiali e le statistiche aggiornate non sono stati ancora resi pubblici. La polizia sta indagando sull’accaduto per identificare eventuali responsabili.

Erano entrambi podisti e i giornali locali avevano spesso riportato i loro risultati nella corsa. «Compagni nella vita e anche nel running vincono in coppia», uno dei titoli. Il Corriere della Sera riporta le parole di una persona che lavorava con la vittima: «Tra fine novembre e inizio dicembre ci aveva raccontato di essere già stata aggredita da lui e lo aveva descritto come violento». Non risulterebbero però a carico del fermato denunce pregresse per reati da codice rosso. Queste le parole della sindaca Tina Corona: «Siamo tutti sconvolti. Conoscevo entrambi. Li vedevo spesso. Lei una persona molto buona, lui uno di poche parole». Alla redazione della Stampa ha telefonato l’ex marito della vittima: «Ha ucciso la madre di nostra figlia, è una persona terribile».🔗 Leggi su Vanityfair.it

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