Vendite L’Oréal ancora in crescita | +6% per il colosso beauty

L’Oréal ha registrato un aumento del 6% nelle vendite, un risultato che deriva dall’incremento della domanda di prodotti per capelli e profumi, soprattutto in Europa e Nord America. La crescita si è verificata in un periodo in cui il settore beauty mostra segnali di rafforzamento, con i consumatori che investono di più in prodotti di cura personale. La compagnia ha specificato che questa crescita ha compensato i risultati più deboli in Asia settentrionale, dove il mercato resta stabile.

Un mercato che sembra diventare sempre più florido: prodotti per capelli e profumi. Grazie a questi due segmenti le vendite di L'Oréal sono aumentate del 6%, come ha comunicato giovedì lo stesso gruppo, grazie all'aumento della domanda per i prodotti per la cura dei capelli e i profumi in Europa e in Nord America, compensando la crescita quasi nulla in Asia settentrionale. Vendite L'Oréal in aumento al 6% grazie ad haircare e profumi. Con un portafoglio che vanta brand come Maybelline e Kerastase, L'Oréal ha reso noto che le vendite nei tre mesi fino a fine dicembre sono ammontate a 11,3 miliardi di euro (13,42 miliardi di dollari).