A Milano nasce una nuova scuola dedicata al settore del beauty, realizzata in collaborazione tra l’Istituto Marangoni e L’Oréal. L’obiettivo è offrire un percorso formativo specializzato nel settore del lusso e della bellezza. La struttura si aggiunge alle numerose istituzioni della città che si occupano di moda e design, confermando la sua posizione come centro di formazione di livello internazionale.

Non solo moda e design: Milano si conferma l’ombelico del mondo per la formazione d'eccellenza nel settore del lusso. Istituto Marangoni e L’Oréal Italia hanno annunciato ufficialmente una partnership strategica per il lancio di un polo formativo internazionale dedicato interamente al mondo del Beauty. Il progetto, che vede come "padrino" d’eccezione il celebre hair stylist Rossano Ferretti, punta a trasformare creatività e tecnica in carriere manageriali di alto profilo. L'offerta didattica è ampia e strutturata per rispondere alle diverse esigenze del mercato. Il cuore del progetto sarà un corso triennale che prenderà il via ad... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Milano capitale del beauty: nasce la "scuola dei sogni" con Istituto Marangoni e L’Oréal

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