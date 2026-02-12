La mappa delle frane a Trieste oltre 600 persone vivono in aree ad alto rischio | ecco dove

A Trieste, oltre 600 persone vivono in zone a rischio frana. Le autorità hanno mappato le aree più pericolose, ma molte persone continuano a ignorare il pericolo. Le frane non arrivano all’improvviso, tuttavia spesso si dimenticano o si sottovalutano. La situazione resta preoccupante, soprattutto perché le frane possono verificarsi anche dopo anni di quiete.

Case a rischio in diverse zone urbane per fenomeni piccoli, ma monitorati. Il geologo: “Ma la situazione in provincia è meno problematica, grazie anche alla Protezione civile regionale tra le migliori in Italia” Le frane non si possono considerare come “fulmini a ciel sereno”, la scienza lo sa. Il problema è che le persone se lo dimenticano, prese dalla vita quotidiana o semplicemente perché nell’arco di una intera generazione una frana può rimanere quiescente. Di conseguenza se ne dimenticano anche gli amministratori e la politica. Una disattenzione che qualche volta sfuma nella minimizzazione di eventi che hanno tempi di ritorno lunghi, che la popolazione di Niscemi sta pagando proprio in questi giorni.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Approfondimenti su Trieste Frane

Due frane si sono verificate a Terni in poche ore, lasciando molte famiglie in allerta.

Durante un’audizione al Senato, il governatore Musumeci ha denunciato che nove comuni su dieci in Sicilia sono a rischio frane elevato.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Trieste Frane

Argomenti discussi: Dissesto e frane: il quadro nazionale nei dati e mappe Ispra - SNPA; Tutte le aree a rischio frana in Italia; Non solo Niscemi: i paesi seduti su una frana; La frana di Niscemi.

L'Italia del dissesto: la mappa delle 684mila frane censite (e solo 1.251 sono monitorate)I dati della piattaforma nazionale idrogeo e l’inventario dei fenomeni nel Belpaese: ben 7.463 comuni (94,5% del totale) sono a rischio per ... avvenire.it

La mappa delle frane che ogni giorno minacciano centinaia di personeMentre Niscemi sprofonda, l'Appennino continua a sbriciolarsi. Con una parte dei bolognesi che abita e lavora nelle zone classificate a pericolosità molto elevata, dove le principali strade che ... bolognatoday.it

Trieste torna al centro della mappa europea dei trasporti: da Bruxelles l’appello per un’alta velocità verso est capace di collegare la città ai grandi corridoi continentali, tra competitività, coesione e futuro strategico del Nord Adriatico. - facebook.com facebook