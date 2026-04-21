Due attrici famose sono state annunciate come nuove ambasciatrici globali di Lancôme. Si tratta di attrici che rappresentano diverse generazioni e stili, e sono state scelte per il loro impatto nel mondo dello spettacolo e nella moda. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui progetti futuri. Entrambe sono ora ufficialmente parte della famiglia del marchio di cosmetici.

Da una parte Demi Moore, acclamata attrice, produttrice e autrice di bestseller, che ha saputo definirsi e reinventarsi con determinazione e coraggio nel corso di una carriera lunga oltre cinque decenni; dall'altra Zoe Saldaña, attrice, produttrice e icona internazionale, nonché vincitrice di un premio Oscar, conosciuta per le sue diverse interpretazioni volte a riflettere una femminilità moderna e una sicurezza radiosa. Per la sua prima campagna per il brand Demi Moore sarà il volto di Reset, uno dei tre approcci skincare distintivi di Absolue Longevity MD, la prima linea skincare basata sulla Longevity Integrative Science™, pensata per migliorare in modo proattivo l’aspetto dell’età biologica visibile della pelle.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Da Demi Moore a Zoe Saldaña, la bellezza secondo le nuove muse di Lancôme

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