Longarone e Bagni di Lucca Un gemellaggio che continua

Longarone e Bagni di Lucca continuano il loro scambio di relazioni attraverso un gemellaggio, con l'obiettivo di favorire incontri tra i giovani delle due località. Le autorità locali hanno espresso la speranza che i ragazzi possano condividere momenti di gioco e amicizia, rafforzando così i legami tra le comunità. L'iniziativa prevede visite e attività che coinvolgono entrambe le aree, sottolineando la volontà di creare rapporti duraturi tra i giovani.

"Che sianoi vostri ragazzi a conoscere i nostri, che giochino insieme, che si sentano amici". Questo scriveva alla metà degli anni ’60, l’allora sindaco di Bagni di Lucca Mario Lena al sindaco di Longarone Terenzio Arduini, dopo che fra i due comune era stato suggellato il patto di gemellaggio, all’indomani della tragedia del Vajont. Fu così che un gruppo di giovani studenti di Longarone vennero ospitati per un periodo di serena vacanza a Bagni di Lucca. Tra i ragazzi provenienti da Longarone c’era Sergio Salvador, oggi capogruppo degli Alpini, il quale sta lavorando insieme a Emanuele Fontanini, portavoce degli Alpini di Bagni di Lucca, ad un progetto di scambio fra gli alunni delle scuole medie dei due comuni proprio nel segno di quel lontano gemellaggio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Longarone e Bagni di Lucca. Un “gemellaggio“ che continua Notizie correlate Vandali nella palestra di via Longarone a Scandiano, il sindaco: “Gesto grave e inaccettabile”Scandiano (Reggio Emilia), 2 febbraio 2026– Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici che, nel corso... Gemellaggio a scuola: opportunità che unisceLa scuola media “Saba“ di Milano da diversi anni partecipa al progetto di gemellaggio con alcune scuole francesi.