Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, condanna duramente i danni alla palestra di via Longarone. Durante il fine settimana, ignoti vandali hanno devastato lo spazio, rendendolo inutilizzabile. La struttura, molto frequentata da scuole e associazioni sportive, ora rischia di rimanere chiusa per lungo tempo. Nasciuti parla di gesto grave e inaccettabile, promettendo che si farà tutto il possibile per individuare i responsabili.

Scandiano (Reggio Emilia), 2 febbraio 2026– Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici che, nel corso del fine settimana, hanno reso inutilizzabile la palestra comunale di via Longarone, causando danni significativi a uno spazio utilizzato quotidianamente da scuole e associazioni sportive del territorio. “Si tratta di un gesto grave e inaccettabile – dichiara il sindaco – che colpisce un bene pubblico e, di conseguenza, l’intera comunità scandianese. Luoghi come le palestre scolastiche sono spazi di educazione, inclusione e socialità”. In corso le indagini per trovare i vandali . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vandali nella palestra di via Longarone a Scandiano, il sindaco: “Gesto grave e inaccettabile”

Approfondimenti su Scandiano Palestra

Nella notte, i locali del centro cittadino sono stati vittima di atti vandalici che hanno causato ingenti danni agli addobbi natalizi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Scandiano Palestra

Argomenti discussi: Baby vandali alla scuola media e d’infanzia: aula allagata e muri imbrattati. Fermato un ragazzo: Ero entrato perché pioveva; Panchina rotta dai vandali, aggiustata dai cittadini; Raid vandalico sul monte Ortobene, divelte le recinzioni dell’area cani; I vandali distruggono le gradinate dell’arena.

Vandali in palestra a Scandiano: struttura inutilizzabile. Il sindaco: «Gesto inaccettabile»Scandiano Danni ingenti e una palestra resa inutilizzabile. È il bilancio degli atti vandalici messi a segno nel fine settimana alla palestra comunale di via Longarone, a Scandiano, uno spazio utilizz ... msn.com

Raid notturno a scuola e in palestra. Vandali scatenati rompono porte e distributori automaticiFucecchio, 1 luglio 2025 – Raid notturno nella palestra e nella scuola media Montanelli-Petrarca. Porte rotte, distributore automatico devastato, armadietti manomessi. È il bilancio della ... lanazione.it

Ennesimo episodio vandalico a Fabbrico. Stavolta il danneggiamento è stato segnalato alla fontana pubblica accanto alla palestra comunale, lungo... facebook