Gemellaggio a scuola | opportunità che unisce

Alla scuola media Saba di Milano si realizza un gemellaggio con alcune scuole francesi. Da anni, studenti italiani e francesi condividono progetti, culture e attività, creando un ponte tra i due Paesi. Un modo per imparare, conoscere e stringere amicizie oltre i confini.

La scuola media “Saba“ di Milano da diversi anni partecipa al progetto di gemellaggio con alcune scuole francesi. Il progetto nasce dall’idea di motivare i ragazzi a imparare il francese, la seconda lingua straniera, che spesso viene ritenuta meno importante dell’inglese; con il gemellaggio si favorisce così l’ampliamento del lessico e delle competenze comunicative. Secondo la definizione del dizionario De Mauro il gemellaggio è un “legame simbolico stabilito tra due città di nazioni diverse, atto a stabilire o sviluppare più strette relazioni economiche, politiche e culturali”. Sul sito di Garzanti Linguistica è così definito: “legame di particolare amicizia istituito tra due città, scuole o associazioni, al fine di favorire più strette relazioni economiche e culturali”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

