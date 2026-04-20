Accesso abusivo a sistemi informatici, violazione della privacy, esercizio abusivo della professione e peculato. Sono le ipotesi di reato al centro dell’indagine della procura di Roma sulla cosiddetta "Squadra Fiore", che vede coinvolte 11 persone tra cui ex appartenenti delle forze dell'ordine. Stamani sono scattate alcune perquisizioni dei carabinieri del Ros. Tra gli indagati c'è anche l'ex numero due del Dis, Giuseppe Del Deo. Nel procedimento è anche indagato (per truffa) Carmine Saladino, ex capo della società Maticmind. I due filoni di indagine hanno collegamenti in base ad alcune intercettazioni in cui appartamenti alla Squadra Fiore tira in ballo Del Deo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Dossieraggio, si indaga sul gruppo clandestino "Squadra Fiore", perquisizioni a Roma e Milano

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Una struttura di spionaggio parallela, con pezzi dei Servizi (della vecchia gestione), imprese e politica. Sono in corso perquisizioni della procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sulla squadra Fiore. L’articolo completo di Giuliano Foschini su Repubblica #re x.com