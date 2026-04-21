L' ombra della ragione abbandonata | quando l' autorità diventa una dittatura e la tecnologia una gabbia dorata di algoritmi

Negli ultimi tempi, si sono verificati casi in cui le autorità hanno adottato misure restrittive che hanno limitato le libertà individuali, spesso giustificate con motivazioni di sicurezza. Contestualmente, la diffusione di tecnologie basate su algoritmi ha portato a un controllo sempre più capillare delle attività quotidiane, creando ambienti digitali in cui la privacy si riduce a un ricordo. Questi sviluppi sollevano interrogativi legali e etici sulla distribuzione dei poteri e sulla tutela dei diritti civili.

Bertrand Russell, con la lucidità tagliente di un chirurgo filosofico, ce lo ricorda senza mezzi termini: non appena abbandoniamo la nostra ragione e ci accontentiamo di affidarci all’autorità, non c’è fine ai nostri problemi “Non appena abbandoniamo la nostra ragione e ci accontentiamo di af.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L'ombra della ragione abbandonata: quando l'autorità diventa una dittatura e la tecnologia una gabbia dorata di algoritmi Notizie correlate Leggi anche: Intelligenza artificiale e indagini: quando la tecnologia diventa una scelta di politica economica Referendum giustizia, perché Ferrara ha ragione: la difesa della democrazia diventa una filastrocca senza sensoL’editoriale di Giuliano Ferrara sul referendum costituzionale in materia di giustizia pubblicato oggi sul Foglio coglie un punto politico e... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L’ombra di Jekyll debutta a Roma; Sul blocco reciproco Iran Usa di Hormuz incombe l’ombra della Cina; Il dramma distopico di Borrelli: l'ombra scura di Shakespeare nei Campi Flegrei; Commedia comica sul palco dell’Auditorium Mozart di Ivrea. L’impegno perché la forza della ragione prevalga sulla ragione della forzaIn questo tempo nel quale la ragione della forza sembra prevalere sulla forza della ragione l’impegno ostinato di ogni uomo di buona volontà deve essere ridare forza alla ragione. La ragione tuttavia ... repubblica.it "Fucsia in fiore: il gioiello dell'ombra! Molti pensano che senza sole diretto non si possa avere colore, ma questa collezione di Fucsia dimostra il contrario. Sono le regine dei balconi meno esposti. Ecco i segreti per mantenerle così splendide: 1 Posizio - facebook.com facebook Un vigneto high-tech sulla collina del Celio: all'ombra del Colosseo il nuovo progetto di viticoltura urbana ift.tt/c4zNS83 x.com