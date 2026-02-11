Ferrara ha ragione. In Italia, il dibattito sulla riforma della giustizia spesso si riduce a slogan e battaglie ideologiche. L’editoriale di Ferrara sul Foglio denuncia come si usi la “difesa della democrazia” per respingere qualsiasi proposta di cambiamento. Alla fine, si rischia di trasformare questa retorica in una filastrocca senza senso, che blocca ogni possibilità di miglioramento.

L’editoriale di Giuliano Ferrara sul referendum costituzionale in materia di giustizia pubblicato oggi sul Foglio coglie un punto politico e culturale cruciale: l’uso sistematico dell’argomento della “difesa della democrazia” come grimaldello retorico per respingere qualsiasi riforma costituzionale proposta da una parte politica avversaria. Ferrara ricostruisce con precisione la storia degli ultimi referendum costituzionali – dal 2001 al 2020 – mostrando un elemento ricorrente: ogni volta che una riforma viene sottoposta al voto popolare, il fronte del No tende a presentarla come una minaccia alla democrazia, indipendentemente dal merito specifico del testo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, perché Ferrara ha ragione: la difesa della democrazia diventa una filastrocca senza senso

Approfondimenti su Giuliano Ferrara

Un nuovo referendum si avvicina e le polemiche intorno alle riforme costituzionali non si placano.

L’intervento dell’Avvocato Generale della Corte UE a favore di Agnelli segna un punto cruciale nel dibattito sulla giustizia sportiva.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Giuliano Ferrara

Argomenti discussi: Referendum sulla giustizia, confronto sulla riforma: Focus sui temi; L'ex presidente del Tribunale di Napoli Ferrara: A rischio indipendenza magistratura e diritti cittadini; Referendum giustizia, incontro di Pluralismo e dissenso: Le ragioni del 'sì' e del 'no'; La filastrocca senza senso del No alle riforme come difesa della democrazia.

Referendum giustizia, perché Ferrara ha ragione: la difesa della democrazia non può diventare un riflesso automaticoL’editoriale di Giuliano Ferrara sul referendum costituzionale in materia di giustizia pubblicato oggi sul Foglio coglie un punto politico e culturale ... thesocialpost.it

Referendum Giustizia 2026, la spiegazione semplice in 7 punti sulle ragioni del SìReferendum Giustizia del 22 e 23 marzo 2026, la spiegazione semplice: ecco perché votare Sì (e cosa discutono i promotori del No) ... virgilio.it

Il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia divide il Paese Si preannuncia ancora molto incerto, cosa sta succedendo - facebook.com facebook

Referendum giustizia, Forza Italia all’assalto dei giudici: una maratona per il Sì davanti alla Cassazione. @salvini_giacomo x.com