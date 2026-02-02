Intelligenza artificiale e indagini | quando la tecnologia diventa una scelta di politica economica

L’intelligenza artificiale si sta facendo strada nelle indagini, con effetti che coinvolgono sicurezza, spesa pubblica e sovranità digitale. Le forze dell’ordine la usano sempre di più per risolvere casi e raccogliere prove, ma la sua presenza diventa anche una scelta strategica per la politica economica del Paese. La tecnologia non è più solo uno strumento, ormai è parte integrante del sistema investigativo e di sicurezza nazionale.

Sicurezza, spesa pubblica e sovranità digitale: perché l’AI investigativa non è solo una questione tecnica di Giovanni Di Trapani L’intelligenza artificiale sta entrando in modo silenzioso ma strutturale nel cuore delle attività investigative. Analisi automatizzata dei dati, correlazioni tra informazioni eterogenee, individuazione di pattern invisibili all’occhio umano: l’AI promette efficienza, velocità e capacità predittiva. Ma proprio nel momento in cui diventa davvero utile, smette di essere un semplice strumento operativo e si trasforma in qualcosa di diverso: un’infrastruttura di potere. Ed è qui che il tema smette di essere tecnologico e diventa pienamente economico e istituzionale.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

