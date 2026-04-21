Lombardia e Intesa | il nuovo piano per anziani giovani e disabili

La Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo hanno firmato un accordo quadro per rafforzare i servizi sociali nel territorio. L’intesa riguarda cinque aree principali dedicate a anziani, giovani e persone con disabilità. La collaborazione mira a sviluppare iniziative e progetti specifici per migliorare l’assistenza e il sostegno alla popolazione. La firma è stata annunciata ufficialmente dalle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui contenuti del piano.

La Regione Lombardia e Intesa Sanpaolo hanno siglato un accordo quadro volto a potenziare il welfare territoriale attraverso una collaborazione strategica che copre cinque pilastri sociali fondamentali. L’intesa, che si estenderà fino al 30 aprile 2028, punta a integrare le risorse del settore pubblico con l’operatività del privato per affrontare problematiche che spaziano dalla gestione dell’invecchiamento della popolazione all’assistenza ai soggetti più fragili. L’impegno preso tra le due realtà mira a colmare lacune strutturali intervenendo su ambiti critici come l’invecchiamento attivo e la creazione di soluzioni abitative per i senior (senior housing).🔗 Leggi su Ameve.eu

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