Giovani anziani e persone con disabilità Partnership tra Palazzo Lombarda e Intesa

Un accordo tra un ente pubblico e una grande banca mira a sostenere gruppi di persone vulnerabili. La collaborazione si concentra sulla creazione di progetti condivisi nel settore sociale, coinvolgendo giovani, anziani e persone con disabilità. L’obiettivo è rafforzare la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato per offrire maggiore supporto alle comunità locali e alle persone in condizioni di fragilità.

"Una collaborazione finalizzata a sviluppare progettualità di interesse comune in ambito sociale, rafforzando l’alleanza tra pubblico e privato a sostegno delle persone più fragili e delle comunità locali". È questo l’intento dell’accordo illustrato ieri a Palazzo Lombardia dall’assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, e Jacques Moscianese, Executive Director Institutional Affairs di Intesa Sanpaolo. La collaborazione si fonda su un approccio di coprogettazione e valorizzazione delle reti territoriali, e potrà concretizzarsi attraverso la stipula di specifici accordi attuativi. "Con questo accordo – ha dichiarato Lucchini – rafforziamo una visione di welfare che mette al centro la persona e il suo progetto di vita, promuovendo alleanze tra istituzioni e privati responsabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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