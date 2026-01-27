La Confraternita del SS Crocifisso di Monreale organizza un incontro dedicato a giovani e famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare sui rischi legati alla droga e promuovere il dialogo sul disagio giovanile. L’iniziativa si propone come un momento di confronto e informazione, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e di responsabilità.

Monreale – La Confraternita SS. Crocifisso di Monreale scende in campo contro il disagio giovanile e la diffusione delle droghe. Venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 9:30, la Chiesa di Sant’Antonio Abate ospiterà il convegno dal titolo “La conoscenza e la consapevolezza ti salvano la vita”. Esperti a confronto tra scienza e sociale L’incontro, moderato dalla giornalista Ambra Drago, vedrà la partecipazione di figure di alto profilo istituzionale e scientifico: L’apertura dei lavori sarà affidata ai saluti di S.E.R. Mons. Gualtiero Isacchi, Arcivescovo di Monreale. Il punto di vista tecnico e investigativo sarà approfondito dal Dott. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - La Confraternita del SS Crocifisso contro la droga, a Monreale un incontro per parlare ai giovani e alle famiglie

Approfondimenti su Confraternita SS Crocifisso

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Confraternita SS Crocifisso

Argomenti discussi: L' impegno della Confraternita del SS Salvatore Crocifisso di Monreale per i giovani e la comunità con il convegno: La conoscenza e la consapevolezza ti salvano la vita; Confraternita SS Crocifisso Pergusa: Pietro Sutera è il nuovo Rettore; Nuovo Direttivo per l’Arciconfraternita del SS. Sacramento in San Pietro; Aperte le iscrizioni al Noviziato della Confraternita M. SS. Addolorata di Corigliano-Rossano.

Riapre al culto la Chiesa del SS. Crocifisso di MonterubbianoRiapre al culto la Chiesa del SS. Crocifisso di Monterubbiano, dopo l'intervento di restauro, il 4 maggio. La Chiesa suburbana del SS. Crocifisso si trova fuori Porta S. Andrea, nella zona denominata ... ansa.it

Termini Imerese, Civitas Splendidissima: Giornata di Studi dedicata a Giuseppe CatanzaroPromossa da BCsicilia e Università Popolare, in collaborazione con il Santuario Madonna della Consolazione e la Confraternita Maria SS Neve, si terrà domenica 25 gennaio 2026 con inizio alle ore 9,30, ... lavocedellisola.it

Elezioni della Confraternita del Santissimo Crocifisso di Pergusa, rinnovate le cariche sociali https://www.dedalomultimedia.org/sezioni/etica-e-religiosit%C3%A0/31649-elezioni-della-confraternita-del-santissimo-crocifisso-di-pergusa-rinnovate-le-cariche-soc - facebook.com facebook