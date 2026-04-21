L'Olocausto rappresenta un evento storico che ha segnato profondamente la memoria collettiva, portando molte persone a riflettere sulle atrocità commesse durante quel periodo. Recentemente, alcuni commentatori hanno sottolineato come le esperienze di quegli anni possano influenzare il modo in cui si percepiscono le sofferenze attuali di altri gruppi. In questo quadro, si è discusso anche delle reazioni e delle posizioni di vari attori riguardo alle crisi in Medio Oriente, in particolare sulle violenze e le persecuzioni che coinvolgono i palestinesi.

Dmitri Shumsky Haaretz “Eppure, con il passare degli anni, mi è diventato sempre più chiaro che esiste un abisso tra la mia personale consapevolezza dell’Olocausto e quella israeliana. Fin da quando ho acquisito coscienza di ciò quando vivevo nella Kiev sovietica, il fondamento della mia comprensione della memoria dell’Olocausto è stato, anzitutto, morale – sia a livello nazionale che universale. Il fatto che il mostruoso regime nazista – ‘german-fascista’ nel linguaggio della propaganda sovietica – percepito persino nel discorso sovietico come il male personificato, abbia scelto il popolo ebraico come sua vittima suprema, ha fatto sì che gli ebrei, ai miei occhi, diventassero nemici del male assoluto”.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’Olocausto deve spingere a opporsi al massacro dei palestinesi

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